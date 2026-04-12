अपने खान-पान में इन तरीकों से शामिल करें गुलाब जल, देगा बेहतरीन स्वाद

आमतौर पर गुलाब जल का इस्तेमाल चेहरे की देखभाल के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यह खान-पान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? गुलाब जल न केवल व्यंजनों को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको खाने में गुलाब जल के इस्तेमाल के कुछ अनोखे तरीके बताते हैं, जिससे आपके व्यंजनों को एक नया और खास स्वाद मिल सकता है।

#1 गुलाब जल की लस्सी गुलाब जल की लस्सी एक बेहतरीन पेय है, जो गर्मियों में ताजगी देने के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। इसे बनाने के लिए दही, पानी, चीनी और गुलाब जल को मिलाकर अच्छे से फेंटें। फिर इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र भी बेहतर रहता है।

#2 गुलाब जल की खीर गुलाब जल की खीर एक खास मिठाई है, जिसे विशेष मौकों पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए चावल को दूध में पकाएं। उसमें चीनी डालकर पकाएं, जब तक कि वह गाढ़ी न हो जाए। आखिर में इसमें गुलाब जल मिलाएं और ठंडा करके परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद दूध और चावल के पोषक तत्व भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन स्वाद लाजवाब है।

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#3 गुलाब जल की बिरयानी अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं तो एक बार गुलाब जल वाली बिरयानी जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए पहले चावल को आधा पकाएं, फिर उसमें सब्जियां डालकर पकाएं। जब सब्जियां लगभग पक जाएं तो इसमें थोड़ा-सा गुलाब जल डालें और धीमी आंच पर पकने दें, ताकि उसका स्वाद अच्छी तरह से मिल जाए। यह बिरयानी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत खास है। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका स्वाद लाजवाब है।

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