इन 4 प्रकार के शहद के बारे में नहीं जानते होंगे आप, जानिए इनकी खासियत

शहद एक प्राकृतिक मीठा खाद्य पदार्थ है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह कई प्रकार के फूलों से प्राप्त होता है और हर प्रकार का शहद अपनी खासियत और गुणों से भरपूर होता है। इस लेख में हम आपको 4 ऐसे शहद के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन में नई मिठास और स्वास्थ्य लाभ ला सकते हैं।इनके बारे में अपने पहले कभी नहीं सुना होगा।

#1 काला शहद काला शहद, मुख्य रूप से गहरे रंग के फूलों से प्राप्त होता है। इस शहद का रंग गहरा होता है और इसका स्वाद भी अलग होता है। यह शहद शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा यह पाचन शक्ति को सुधारने, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने और त्वचा की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक हो सकता है। अपने स्वाद के कारण यह चाय और कॉफी में मिठास लाने के लिए आदर्श है।

#2 नींबू के फूल का शहद नींबू के फूल का शहद नींबू के पेड़ों के फूलों से बनाया जाता है, जिसे लेमन ब्लॉसम शहद भी कहते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है और इसकी खुशबू बहुत ही ताजगी भरी होती है। यह शहद विटामिन-C से भरपूर होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है और सर्दी-खांसी से बचाव करता है। इसके अलावा यह शहद पाचन को सुधारने और त्वचा को निखारने में भी मदद करता है।

Advertisement

#3 कुमकुमादी शहद कुमकुमादी शहद को सफेद फूलों वाले पेड़ों से बनाया जाता है, जो एक प्रकार का आयुर्वेदिक शहद है। इसका रंग सफेद होता है और इसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है। यह शहद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और थकान को दूर करता है। इसके अलावा यह त्वचा को निखारने और बालों की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक हो सकता है। इसलिए, इसे आयुर्वेदिक उपचारों में भी उपयोग किया जाता है।

Advertisement