सर्दियों में बनाकर खाएं ये 4 तरह का स्वादिष्ट लजानिया, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
क्या है खबर?
लजानिया इटली का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो एक किस्म का पास्ता ही होता है। यह पास्ता की पतली शीट्स, सॉस, चीज, टमाटर और कई तरह की सब्जियों का अनोखा मेल होता है। यह व्यंजन सर्दियों के दौरान खासतौर से लोकप्रिय होता है, क्योंकि इसकी गर्माहट और स्वाद ठंड में सुकून देती है। आज हम आपको 4 तरह के लजानिया की रेसिपी बताने वाले हैं, जिन्हें आजमाने के बाद आप बार-बार इन्हें खाना चाहेंगे।
#1
वेजिटेबल लजानिया
वेजिटेबल लजानिया उन लोगों के लिए आदर्श है, जो शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए गाजर, शिमला मिर्च, मटर और कॉर्न आदि जैसी सब्जियों को बारीक काटकर भूनें। इसके बाद एक पैन में टमाटर की ग्रेवी बनाएं और उसमें ये सब्जियां मिलाएं। अब पास्ता शीट्स को गर्म पानी में नरम करें और एक बेकिंग डिश में एक परत लगाएं। अब सब्जी वाले मिश्रण और चीज की परतें लगाएं और बेक करें।
#2
पनीर और पालक का लजानिया
पनीर और पालक का लजानिया एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसके लिए पहले पालक को उबालकर उसका पेस्ट बनाएं, फिर पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में प्याज, लहसुन, टमाटर और मसाले भूनें और उसमें पालक का पेस्ट मिलाएं। इसके बाद पास्ता शीट्स को गर्म पानी में नरम करें और एक बेकिंग डिश में एक परत लगाएं। इसके ऊपर पनीर और पालक वाला मिश्रण, चीज और चीज सॉस की परत लगाकर बेक करें।
#3
पेस्तो लजानिया
पेस्तो बेजिल वाला सॉस होता है, जिसका लजानिया भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके लिए बेजिल, लहसुन, परमजान चीज, जैतून का तेल, नमक और चिलगोजे के बीज पीस लें। अब सॉस को थोड़ा पकाएं और सब्जियां काट लें। लजानिया शीट्स को पानी में नरम करें और बेकिंग ट्रे पर उनकी परत बिछा दें। अब उस पर पेस्तो सॉस, सब्जियां और चीज की परतें लगाते जाएं और बेक करके आनंद लें।
#4
मशरूम और चीज लजानिया
मशरूम और चीज लजानिया उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो चीजी व्यंजनों के शौकीन हैं। इसे बनाने के लिए मशरूम को बारीक काटकर भूनें, फिर उसमें क्रीम मिलाकर गाढ़ा सॉस तैयार करें। अब पास्ता शीट्स को गर्म पानी में नरम करें और एक बेकिंग डिश में एक परत लगाएं। इसके ऊपर मशरूम वाले मिश्रण, टमाटर वाले सॉस और चीज की परतें लगाएं। अंत में इसे ओवन में बेक करें, जब तक ऊपर की परत सुनहरी न हो जाए।