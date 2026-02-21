घर पर बनाकर खाएं मुठिया के ये 4 पौष्टिक सलाद, बढ़ा देंगे भोजन का स्वाद

मुठिया एक तरह की फली है, जो भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। मुठिया से कई लजीज सलाद बनाए जा सकते हैं। ये स्वाद में अच्छे होते ही हैं और पोषक तत्वों का भंडार भी होते हैं। आइए आज हम आपको मुठिया से बनने वाले 4 तरह के सलाद की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप मिनटों में बना सकते हैं।

#1 मुठिया और अनार का सलाद यह सलाद आपके भोजन में रंग और पोषण जोड़ सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुठिया फलियों को धोकर उबाल लें, फिर उन्हें ठंडा करके एक कटोरे में डालें। इसके बाद इसमें ताजे अनार के दाने, बारीक कटा हुआ प्याज, खीरा और टमाटर मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। यह सलाद न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि खाने में भी लाजवाब है।

#2 मुठिया और पुदीने की चटनी वाला सलाद अगर आप कुछ तीखा खाना पसंद करते हैं तो यह सलाद आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुठिया फलियों को धोकर उबाल लें, फिर उन्हें ठंडा करके एक कटोरे में डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, खीरा और टमाटर मिलाएं। इसके बाद इसमें पुदीने की ताजा चटनी, नमक, काली मिर्च और थोड़ी-सी हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। यह सलाद आपके खाने को तीखा और मजेदार बना देगा।

#3 मुठिया और खीरे का सलाद यह सलाद गर्मियों में बेहद ताजगी भरा होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुठिया फलियों को धोकर उबाल लें, फिर उन्हें ठंडा करके एक कटोरे में डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर और प्याज मिलाएं। इसके बाद इसमें नींबू का रस, नमक, काली मिर्च और थोड़ी-सी हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। यह सलाद न केवल ताजगी भरा है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है।

