गोवा के 4 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन, जिन्हें एक बार चखेंगे तो बार-बार खाना चाहेंगे

गोवा भारत का एक छोटा-सा राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। हालांकि, गोवा का खाना भी किसी से कम नहीं है। यहां के पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। गोवा में पुर्तगालियों का प्रभाव देखने को मिलता है, जो यहां के खान-पान में भी झलकता है। आइए गोवा के 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 विंदालू यह एक मसालेदार और तीखा व्यंजन है, जिसे आमतौर पर मांस से बनाया जाता है। हालांकि, शाकाहारी संस्करण में इसे आलू, टमाटर और मसालों से तैयार किया जाता है। इसमें सिरका, लहसुन और लाल मिर्च का उपयोग होता है, जो इसे खास स्वाद देते हैं। यह पकवान किसी भी खाने के साथ अच्छा लगता है और इसका स्वाद आपके मुंह में लाजवाब अनुभव देगा। यह व्यंजन गोवा की खासियतों में से एक है।

#2 खटखटे खटखटे एक पारंपरिक और पौष्टिक मिश्रित सब्जियों का स्टू है। इसमें कम से कम 5-21 मौसमी सब्जियां पड़ती हैं, जिनमें सहजन, शकरकंद और कच्चा केला आदि शामिल हैं। इसे नारियल के दूध की ग्रेवी में पकाया जाता है और इसमें तूर दाल भी शामिल की जाती है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें लाल मिर्च की चटनी और इमली भी मिलाई जाती हैं। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं।

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#3 मशरूम जाकुटी गोवा की मशरूम जाकुटी एक समृद्ध और सुगंधित करी है, जिसमें मशरूम को नारियल आधारित गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है। इसमें भुना हुआ और कसा हुआ नारियल डाला जाता है। साथ ही धनिया, खसखस ​​और तारा अनीस जैसे मसालों को पीसकर पेस्ट बनाया जाता है। इसमें अक्सर इमली भी मिलाई जाती है। यह व्यंजन अपने गहरे भूरे रंग, मखमली बनावट और मिट्टी जैसे स्वाद के लिए जाना जाता है।

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