नए साल को मिठास से भर देंगे ये पारंपरिक मीठे व्यंजन, पार्टी मेन्यू में करें शामिल

कोई भी खास मौका बिना मुंह मीठा किए पूरा नहीं हो सकता। वहीं, बात जब नए साल के जश्न की हो तो खास मीठे व्यंजन बनाना तो बनता है। आज के लेख में हम आपको नए साल के 4 पारंपरिक मीठे पकवानों के बारे में बताएंगे। ये आपकी नए साल की पार्टी में और भी मिठास घोल देंगे और सभी मेहमानों के मन को भाएंगे। इनकी रेसिपी भी बहुत आसान होती है, जो मिनटों में तैयार हो जाती है।

#1 तिरामिसू इटली में नए साल पर तिरामिसू खाने की परंपरा होती है, जो अब दुनियाभर में मशहूर है। यह कॉफी के स्वाद वाला मीठा व्यंजन होता है, जो केक जैसा लगता है। इसमें कॉफी में भीगी हुई लेडीफिंगर की परत लगाकर उन पर मस्कारपोन चीज डाली जाती है। इसके बाद ऊपर से कॉफी पाउडर, कोको पाउडर और पीसी चीनी छिड़की जाती है। आप चाहें तो इसे कप में भी परोस सकते हैं।

#2 स्टिकी टॉफी पुडिंग स्टिकी टॉफी पुडिंग खजूर का केक होता है। इसके लिए मक्खन और भूरी चीनी को फेटें और उसमें मैदा, नमक, बेकिन पाउडर, दालचीनी पाउडर, लौंग का पाउडर, जायफल पाउडर, अखरोट और बेकिंग सोडा मिलाएं। खजूर को पीसकर पेस्ट तैयार करें और उसे मक्खन वाले मिश्रण में मिलाएं और केक बेक कर लें। स्टिकी टॉफी सॉस तैयार करने के लिए एक कटोरे में क्रीम, मक्खन, भूरी चीनी और नमक मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाने के बाद केक पर डाल दें।

#3 पल्म केक पल्म केक एक ऐसा केक है, जिसे विशेष तौर से क्रिसमस के दौरान बनाया जाता है। इस केक को कई लोग क्रिसमस केक के नाम से भी जानते हैं। पल्म केक बनाने के लिए सबसे पहले फलों और सूखे मेवों को अंगूर के जूस में भिगोएं। इसमें मक्खन, भूरी चीनी, तेल, दही, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और अन्य मसाले डालकर मिलाएं। इसमें भीगे हुए सूखे मेवे व फल डालें और ओवन में बेक करें।

