पंजाब की यात्रा के दौरान इन 4 जगहों का करें रुख, मिलेगा यादगार अनुभव

पंजाब भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह राज्य सिख धर्म की पवित्र भूमि है और यहां कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे स्थित हैं। इसके अलावा यहां का पारंपरिक खाना और लोक नाच-गाना भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर आप पंजाब घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको 4 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको जरूर जाना चाहिए।

#1 अमृतसर अमृतसर पंजाब का एक प्रमुख शहर है, जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां स्थित स्वर्ण मंदिर सिख समुदाय का सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा अमृतसर में जलियांवाला बाग भी है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुए नरसंहार की याद दिलाता है। यहां के बाजारों में आप पारंपरिक पंजाबी कपड़े और हाथ से बनी चीजें खरीद सकते हैं। अमृतसर की गलियों में घूमते हुए आपको पंजाबी संस्कृति का असली रंग देखने को मिलेगा।

#2 चंडीगढ़ चंडीगढ़ भारत की एक योजना अनुसार निर्मित राजधानी है, जो देश के सबसे साफ शहरों में भी गिना जाता है है। इसे 'गुलाबी शहर' भी कहा जाता है, क्योंकि यहां कई गुलाबों के बाग हैं। चंडीगढ़ में पत्थरों का बाग, गुलाबों का बाग और सुकना झील जैसे पर्यटन स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यहां की इमारतें भी बहुत सुंदर हैं। चंडीगढ़ में घूमते हुए आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा।

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#3 पटियाला पटियाला अपने राजसी महलों और बाग-बगिचों के लिए मशहूर है। यहां का पटियाला किला पर्यटकों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसकी इमारतें बहुत सुंदर हैं। इसके अलावा पटियाला का किला संग्रहालय भी देखने लायक जगह है, जहां आप राजसी कपड़े, हथियार और अन्य पुरानी चीजें देख सकते हैं। यहां की पारंपरिक कपड़े बनाने की जगहें भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जहां आप सुंदर पंजाबी सूट और अन्य कपड़े खरीद सकते हैं।

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