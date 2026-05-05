फ्रिज में रखे नींबू जाते हैं सूख? ठीक से स्टोर करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

नींबू एक ऐसा फल है, जिसका इस्तेमाल कई व्यंजनों को बनाते समय किया जाता है। हालांकि, अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो यह सूख जाता है और इसका स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि नींबू को फ्रिज में कैसे स्टोर करें, ताकि वह जल्दी खराब न हो और उसका स्वाद भी बना रहे? आइए आज हम आपको इसके लिए कुछ बेहतरीन किचन टिप्स बताते हैं।

#1 प्लास्टिक रैपर का करें इस्तेमाल नींबू को फ्रिज में रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे प्लास्टिक रैपर में रखें। इससे नींबू हवा और नमी से बचा रहता है और उसका स्वाद भी बना रहता है। प्लास्टिक रैपर पानी से बचाने वाला होता है, जिससे नींबू में पानी नहीं लगता और वह खराब नहीं होता। इस तरीके से आप अपने फ्रिज में नींबू को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं और उसके रस का भी सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 जिप लॉक बैग में रखें जिप लॉक बैग का उपयोग करके आप अपने नींबू को फ्रिज में सुरक्षित रख सकते हैं। बस पहले नींबू को अच्छे से धो लें और फिर उसे सूखा लें। इसके बाद नींबू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें या पूरे नींबू को जिप लॉक बैग में डाल दें। ध्यान रखें कि बैग में हवा न जाए, ताकि नींबू ताजे रहें। इस तरह आप अपने किचन में नींबू को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

Advertisement

#3 एल्युमिनियम फॉयल में लपेटें नींबू को फ्रिज में रखने का एक आसान तरीका है कि आप इसे एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर रखें। इससे नींबू हवा और नमी से बचा रहता है और उसका स्वाद भी बना रहता है। एल्युमिनियम फॉयल पानी से बचाने वाला होता है, जिससे नींबू में पानी नहीं लगता और वह खराब नहीं होता। इस तरीके से आप नींबू को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं और उसके रस का भी सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।

Advertisement