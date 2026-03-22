मीठे के बजाय बादाम से बनाकर खाएं ये 4 नमकीन व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब

बादाम एक पौष्टिक और स्वादिष्ट मेवा है, जिसे रोजाना खाने की सलाह दी जाती है। यह न केवल मिठाइयों में, बल्कि नमकीन व्यंजनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रोटीन, फाइबर और विटामिन-E का बेहतरीन स्रोत होता है। इसके अलावा इसमें अच्छी वसा और एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आप बादाम के ये 4 नमकीन व्यंजन खा कर देखें, जिनकी रेसिपी भी आसान है।

#1 बादाम का पुलाव बादाम का पुलाव एक खास और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप विशेष मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को उबाल लें और अलग रख दें। फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी डालकर भूनें। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसमें उबले हुए चावल डालकर मिलाएं और अंत में भुने हुए बादाम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे गर्मा-गर्म परोसें।

#2 बादाम की सब्जी बादाम की सब्जी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप घर आए मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर उसमें मसाले डालकर भूनें। फिर इसमें दूध मिलाकर पकने दें। अब इसमें कटे हुए बादाम डालकर अच्छी तरह मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें और इसका आनंद लें।

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#3 बादाम का रायता गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता खाना किसे पसंद नहीं होता? अगर आप अपने रायते में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इसमें कटे हुए बादाम मिला सकते हैं। इसके लिए दही को फेंट लें और उसमें नमक, भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। अंत में इसमें कटे हुए भुने हुए बादाम मिला दें। यह रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे खाने से पेट भी ठंडा रहता है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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