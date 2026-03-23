त्वचा को ठंडक देने के लिए लगाएं चंदन के ये 4 फेस पैक, निखर जाएगा चेहरा

चंदन की लकड़ी का पाउडर कई सौंदर्य लाभों से भरपूर होता है। यह त्वचा को ठंडक देने, मुंहासों के निशान और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें सूजन कम करने वाले और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। इस लेख में हम आपको चंदन के 4 फेस पैक बनाने के तरीके बताएंगे, जिससे आप गर्मी में त्वचा की देखभाल कर सकते हैं और निखार व ठंडक पा सकते हैं।

#1 चंदन और गुलाब जल का फेस पैक सामग्री: 2 चम्मच चंदन का पाउडर और एक से 2 चम्मच गुलाब जल। बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में चंदन का पाउडर और गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। पैक को चेहरे पर फैलाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। फायदे: यह फेस पैक त्वचा को ताजगी देता है, मुंहासों के निशान को हल्का करता है और त्वचा को निखारता है।

#2 चंदन और हल्दी का फेस पैक सामग्री: 2 चम्मच चंदन का पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर और दूध (आवश्यकतानुसार)। बनाने का तरीका: एक कटोरी में चंदन का पाउडर, हल्दी पाउडर और दूध मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को साफ चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। अब ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। फायदे: यह फेस पैक त्वचा की रंगत सुधारता है, झाइयों को कम करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है।

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#3 चंदन और नींबू का फेस पैक सामग्री: 2 चम्मच चंदन का पाउडर, एक चम्मच नींबू का रस और शहद (आवश्यकतानुसार)। बनाने का तरीका: एक कटोरी में चंदन का पाउडर, नींबू का रस और शहद मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को साफ चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट तक सूखने दें। अब ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। फायदे: यह फेस पैक त्वचा की चमक बढ़ाता है, तेल नियंत्रण में मदद करता है और मुंहासों को कम करता है।

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