गर्मियों के दौरान गुलाब से बनाएं ये 4 पेय, मिलेगा ठंडक भरा अहसास

गुलाब का फूल न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके कई सेहत से जुड़े फायदे भी हैं। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं। गर्मियों में गुलाब के पेय न केवल ताजगी प्रदान करते हैं, बल्कि शरीर को तरोताजा रखने में भी मदद करते हैं। आइए हम आपको गुलाब से बनाए जाने वाले 4 पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 गुलाब का शरबत गुलाब का शरबत एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे गुलाब की पत्तियों को पानी में उबालकर उनका रस निकालें। इस रस में चीनी मिलाकर इसे ठंडा करें और फिर इसमें नींबू का रस डालें। इसे ठंडे पानी के साथ मिलाकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-C से त्वचा को भी फायदा होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह हर किसी को पसंद आता है।

#2 गुलाब की लस्सी गुलाब की लस्सी एक बेहतरीन व्यंजन है, जिसे आप गर्मियों में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें चीनी, गुलाब का रस और थोड़ी-सी इलायची पाउडर डालें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ी-सी गुलाब की पत्तियां सजाएं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पेट के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

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#3 गुलाब की आइस्ड टी गर्मियों की आइस्ड टी पीना किसे पसंद नहीं होता। गुलाब की आइस्ड टी बनाने के लिए सबसे पहले पानी में थोड़ी-सी चीनी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें सूखी गुलाब की पत्तियां डालें और 5-7 मिनट तक उबालें। अब इस मिश्रण को ठंडा करके इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और नींबू का रस मिलाएं। आपकी ताजगी भरी गुलाब की आइस्ड टी तैयार है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं।

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