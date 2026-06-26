हर बार धोने पर क्यों फीका पड़ जाता है कपड़ों का रंग? जानिए इसके कारण

हर बार धोने पर क्यों फीका पड़ जाता है कपड़ों का रंग? जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
कई लोग कपड़े धोने धोते समय ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें ठीक तरह से सुखाते नहीं हैं। हालांकि, अगर आप हर बार कपड़े धोने के बाद उन पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि कपड़ों का रंग धीरे-धीरे फीका पड़ने लगता है। अगर आपके कपड़ों का रंग भी फीका पड़ जाता है तो आइए आज हम आपको इसके पीछे के कुछ कारण बताते हैं। इससे आप अपने कपड़ों के रंगों को फीका होने से बचा सकेंगे।
#1
ज्यादा गर्म पानी का उपयोग
अगर आप कपड़े धोने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप कपड़े धोने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें और ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें और साबुन वाले डिटर्जेंट का उपयोग करने से बचें। आप सादे पानी से भी कपड़े धो सकते हैं।
#2
डिटर्जेंट का अधिक उपयोग
अगर आप कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का अधिक उपयोग करते हैं तो इससे भी कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है। इस कारण कपड़े की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें। वैसे बेहतर होगा कि आप कपड़े धोने के लिए प्राकृतिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह न केवल कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करता है, बल्कि रंग भी नहीं निकलता है।
#3
अधिक धूप में कपड़े सुखाना
सूरज की किरणें कई बैक्टीरिया को मारने में मदद करती हैं। ऐसे में आपको कपड़ों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही धूप में सुखाना चाहिए। हालांकि, अगर आप कपड़ों को ज्यादा देर तक धूप में छोड़ देते हैं तो इससे उनके रंग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए, अपने कपड़ों को सुखाने के लिए थोड़ी देर तक धूप में सुखाएं। अगर धूप न हो तो हवा की मदद से उसे सुखा लें।
#4
रंगों के अनुसार कपड़े न धोना
अगर आप कपड़ों को रंगों के अनुसार नहीं धोते हैं तो इससे भी कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है। इसलिए, कपड़ों को हमेशा रंगों के अनुसार धोएं। जैसे सफेद, काले और भूरे रंग के कपड़े अलग-अलग धोएं। इसी तरह नीले, लाल, हरे और पीले रंग के कपड़ों को भी अलग-अलग धोएं। इसके अलावा नए कपड़ों को एक बार में धोने के बजाय 2-3 बार में धोएं। इसके अलावा आपको लेबल पढ़कर ही कपड़े धोने चाहिए।