अमेजन वर्षावन में पाए जाते हैं ये दुर्लभ पक्षी, इनके बारे में जानिए

दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन अपने अनोखे जीव-जंतुओं के लिए जाना जाता है। यहां लगभग 1,300 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेजन के पक्षियों के रंग-बिरंगी पंख और मधुर आवाज पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज हम आपको कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद दुर्लभ हैं और अमेजन वर्षावन में देखे जा सकते हैं। इन्हें देखना वाकई रोचक अनुभव होगा, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

#1 कोंडोर कोंडोर एक बड़ा पक्षी है, जो अपने विशाल पंखों के लिए जाना जाता है। इसके पंखों की चौड़ाई लगभग 3 मीटर तक होती है। यह पक्षी दक्षिण अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में मिलता है। कोंडोर की खासियत यह है कि यह बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है और दूर तक देख सकता है। इसके अलावा यह पक्षी मांसाहारी होता है और अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस का सेवन करता है।

#2 मैकाऊ मैकाऊ एक रंग-बिरंगा तोता होता है, जो अपनी लंबी पूंछ और चमकीले पंखों के लिए मशहूर है। यह मुख्य रूप से ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। इस प्रजाति के पक्षियों की कई अलग-अलग किस्में होती हैं, जिनके शरीर पर नीले, हरे और पीले रंग के पैटर्न होते हैं। मैकाऊ सामाजिक होते हैं और झुंड में रहते हैं। इनकी आवाज बहुत तेज और सुरीली होती है, जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है।

Advertisement

#3 हार्पी ईगल हार्पी ईगल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली शिकारी पक्षियों में से एक है। इसे अमेजन वर्षावन में आप आसानी से देख सकते हैं। यह पक्षी अपने बेहद ताकतवर पंजों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी पकड़ इतनी तेज होती है कि उनसे वे हड्डियों को भी कुचल सकते हैं। ये अपने पंजों का उपयोग करके पेड़ों से बंदरों और स्लॉथ जैसे जानवरों को आसानी से उठा लेते हैं। हालांकि, वनों की कटाई के कारण यह प्रजाति खतरे में है

Advertisement