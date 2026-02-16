भूटान में प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए करें इन नेचर पार्क का रुख
भूटान दक्षिण एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित है। यह देश प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है। भूटान में कई नेचर पार्क और रिजर्व हैं, जहां आप वन्यजीवों को देख सकते हैं और प्रकृति के करीब जा सकते हैं। इन पार्कों में आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हरे-भरे जंगलों तक, सब कुछ देखने को मिलेगा। इनकी यात्रा का अनुभव जरूर लें।
#1
डोचु ला पास
डोचु ला पास थिम्पू से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह समुद्र तल से 3,100 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां से हिमालय पर्वत श्रृंखला का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। डोचु ला पास पर 108 स्तूप बने हुए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस पास पर एक छोटा-सा कैफे भी है, जहां आप चाय या कॉफी का आनंद ले सकते हैं। यहां आकर आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं।
#2
जिग्मे खेसर नेशनल पार्क
जिग्मे खेसर नेशनल पार्क भूटान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 2,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क में आपको तेंदुआ, हिमालयन ब्लू शेफर्ड और लाल भालू आदि जैसे कई प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। जिग्मे खेसर नेशनल पार्क में ट्रेकिंग करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं।
#3
नाचुंग चोमोलिंग नेशनल पार्क
नाचुंग चोमोलिंग नेशनल पार्क भूटान के मध्य भाग में स्थित है, जो अपनी अनोखी वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के लिए मशहूर है। इस पार्क में आपको दुर्लभ प्रजातियों जैसे कि याक और तिब्बती भेड़िया आदि जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। नाचुंग चोमोलिंग नेशनल पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहां पर कई प्रकार की जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं, जिनका स्थानीय चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
#4
मैनास नेशनल पार्क
मैनास नेशनल पार्क भूटान-भारत सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थल है। इस पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। मैनास नेशनल पार्क अपने घास के मैदानों, नदियों और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहां पर आपको हाथी, बाघ और हिरण आदि जैसे कई प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है।