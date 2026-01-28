दुनियाभर में पाए जाते हैं ये सफेद पक्षी, देखते ही बनती है इनकी खूबसूरती

धरती पर एक नहीं, बल्कि सैंकड़ों पक्षी निवास करते हैं। इनमें से सभी की अपनी खासियत और रंग-रूप होता है। हालांकि, सफेद रंग के पक्षियों की जो सादगी है, उसकी बात ही अलग होती है। ये सभी पक्षी एकल रंग के होने के बावजूद इतने सुंदर लगते हैं कि इन्हें देखते ही दिल खुश हो जाता है। आज हम आपको दुनियाभर में पाए जाने वाले 4 सबसे खूबसूरत सफेद पक्षियों के बारे में बताएंगे।

#1 हंस हंस एक ऐसा पक्षी है, जो अपनी लंबी और खूबसूरत गर्दन के लिए जाना जाता है। इस पक्षी को पानी में तैरते हुए देखने का नजारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में गिने जाने वाले हंस मुख्य रूप से सफेद रंग के होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों पर काले निशान होते हैं। ये पक्षी समूह में रहना पसंद करते हैं और अपने साथी को चुनने के बाद जीवनभर उसके साथ रहते हैं।

#2 बर्फीला उल्लू अपने उल्लू तो कभी न कभी देखे होंगे, लेकिन सफेद रंग का उल्लू बेहद दुर्लभ होता है। इसे बर्फीला उल्लू कहा जाता है, जो खास तौर से आर्कटिक में ही देखा जा सकता है। इनकी आखें पीली और काली होती हैं और बाकी का शरीर सफेद रंग का होता है। हालांकि, कुछ बर्फीले उल्लुओं के शरीर पर काले रंग के धब्बे भी होते हैं। इनकी छोटी-सी काले रंग की चोंच इन्हें और प्यारा दिखाती है।

Advertisement

#3 सफेद टर्न सफेद टर्न एक छोटा और पूरी तरह से सफेद पक्षी होता है। इसे परी टर्न और मनु-ओ-कू नाम से भी जाना जाता है। यह एक रेशमी पंखों वाला पक्षी है, जिसकी आखों के आस-पास गोलाकार काले घेरे होते हैं। यह पक्षी पेड़ों की सीधी शाखाओं पर बिना घोंसला बनाए ही अंडा दे सकता है। इन्हें प्रशांत, दक्षिण अटलांटिक और हिंद महासागर के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जा सकता है। इनका आहार छोटी मछलियां होती हैं।

Advertisement