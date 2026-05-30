मिर्च की इन किस्मों के बारे में नहीं जानते होंगे आप, स्वाद में होती हैं लाजवाब

मिर्च के बिना भारतीय खान-पान की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम आपको कुछ ऐसी मिर्च की किस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये मिर्च न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि इनमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। आइए इन अनोखी मिर्चों के बारे में जानते हैं, जो आपके खाने को और भी लजीज और मसालेदार बना सकती हैं।

#1 चॉकलेट घोर्पियन चॉकलेट ट्रिनिडाड स्कॉर्पियन मिर्च एक बेहद तीखी मिर्च है, जिसे चॉकलेट घोर्पियन भी कहा जाता है। यह भूरे और काले रंग की तीखी मिर्च होती है। इस मिर्ची की लाल किस्म के विपरीत, इस मिर्च में हल्की-सी मिठास भी होती है। मिर्च के शौकीनों द्वारा इसे तीखे बारबेक्यू मैरिनेड, हॉट सॉस और साल्सा में इस्तेमाल करने के लिए बहुत पसंद किया जाता है। यह बेहद दुर्लभ होता है, जिस वजह से यह जल्दी नहीं मिलता।

#2 भूत जलोकिया भूत जलोकिया को गोबी मिर्च भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक मानी जाती है। इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। भूत जलोकिया का उपयोग आमतौर पर चटनी और सॉस बनाने में होता है। इसे सुखाकर पाउडर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। यह मिर्च न केवल तीखी होती है, बल्कि इसमें कई सेहत के फायदे भी होते हैं।

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#3 डल्ले खुर्सानी डल्ले खुर्सानी मुख्य रूप से सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान और नेपाल में उगाई जाने वाली एक बेहद तीखी और लोकप्रिय गोल मिर्च है। चेरी के आकार की यह लाल मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक मानी जाती है। इसे लोग ज्यादातर मोमो की चटनी या तीखा अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। कैप्साइसिन से भरपूर यह मिर्च पाचन में सुधार करती है, चयापचय को तेज करती है और विटामिन-C का एक बेहतरीन स्रोत है।

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