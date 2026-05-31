दुनिया की इन झीलों का पानी है गुलाबी, मन में बस जाती है इनकी सुंदरता

दुनिया में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनमें गुलाबी झीलें खास आकर्षण का केंद्र हैं। गुलाबी झीलें अपने अनोखे रंग के कारण पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। ये झीलें न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि इनके पानी का रंग भी बहुत खास है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी गुलाबी झीलों के बारे में बताएंगे, जो आपकी यात्रा सूची में शामिल होनी चाहिए। इनकी खूबसूरती आपके मन में बस जाएगी।

#1 लागुना सलाडा डे टोरेविएजा लागुना सलाडा डे टोरेविएजा स्पेन के एलिकांटे में स्थित एक खूबसूरत खारे पानी की झील है, जिसे गुलाबी झील भी कहते हैं। इस झील का पानी भी गहरे गुलाबी रंग का है, जो सपनों की दुनिया जैसा लगता है। इसका गुलाबी रंग उच्च लवणता, सूक्ष्म शैवाल और हेलोबैक्टीरिया के संयोजन के कारण होता है, जो खारे पानी में पनपते हैं। यहां का पानी बहुत ज्यादा खारा है, जिससे लोग सतह पर आसानी से तैर सकते हैं।

#2 हिलियर झील हिलियर झील ऑस्ट्रेलिया के हिपो हेडलैंड्स द्वीप पर स्थित है। यह झील अपने अनोखे गुलाबी रंग के लिए मशहूर है, जिसका कारण यहां पाए जाने वाले छोटे जीव हैं। इस झील का पानी कभी भी नीला नहीं पड़ता, चाहे मौसम कोई भी हो। यहां आने वाले पर्यटक इस अनोखे नजारें का आनंद लेते हैं। इसका रंग गहरा गुलाबी है, जो बबलगम के शेड का है। झील का रंग सूक्ष्म शैवाल डुनालिएला सलीना और लवण-प्रेमी जीवाणुओं के कारण है।

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#3 रेटबा झील रेटबा झील सेनेगल में स्थित एक खारी झील है, जो डकार से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में बसी है। अपने गहरे गुलाबी पानी और ज्यादा खारेपन के लिए प्रसिद्ध यह झील एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। शुष्क मौसम यानि नवंबर से जून के बीच इसका रंग बेहद गहरा गुलाबी होता है और यह स्थानीय नमक संग्रहण उद्योग को फलने-फूलने में सहायता भी करती है। आप यहां आ कर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं।

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