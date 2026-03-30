नारियल से बनाए जाने वाले इन अंतरराष्ट्रीय मीठे व्यंजनों का स्वाद है बेमिसाल, जरूर चखें

नारियल का इस्तेमाल दुनियाभर के कई व्यंजनों में किया जाता है। खासकर मिठाईयों में नारियल का उपयोग करना आम है, क्योंकि इससे मिठास और खास स्वाद मिलता है। नारियल से बनाए जाने वाले व्यंजनों की बात करें तो इनमें बेक्ड मिठाई से लेकर नारियल की बर्फी तक शामिल हैं। आइए आज हम आपको नारियल से बनाए जाने वाली 4 अंतरराष्ट्रीय मिठाईयों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1 बेक्ड मिठाई बेक्ड मिठाई एक ऐसा व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। अब एक कटोरे में मलाईदार पनीर, चीनी और वनीला के अर्क को अच्छे से फेंटें। अब इसमें क्रीम डालकर फेटें और फिर इस मिश्रण में नारियल का दूध मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक बेकिंग पैन में डालकर 45 मिनट तक बेक करें। इसके बाद इसे ठंडा करके परोसें।

#2 नारियल क्रीम पाई नारियल क्रीम पाई एक ऐसा मीठा व्यंजन है, जो नारियल को मलाई के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक पाई का आधार तैयार करें। अब एक पैन में दूध, चीनी और नारियल का दूध उबालें। अलग-अलग कटोरे में दही और कॉर्नस्टार्च को मिलाकर उबाले मिश्रण में डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर इसमें वनीला एसेंस मिलाएं। इस मिश्रण को पाई के आधार में डालकर ठंडा होने दें, फिर इसे परोसें।

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#3 इटिम कटी थाईलैंड में नारियल की एक खास आइसक्रीम मिलती है, जिसे इटिम कटी कहते हैं। यह नारियल की स्वादिष्ट और दूध रहित आइसक्रीम होती है, जिसे अक्सर कच्चे नारियल के खोल में या नरम ब्रेड बन में परोसा जाता है। इसके ऊपर भुनी हुई मूंगफली, मीठा चिपचिपा चावल और ताड़ के बीज डालकर खाया जाता है। इटिम काटी को नारियल के दूध, नारियल पानी और ताड़ की चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है।

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