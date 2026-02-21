अलसी के बीज से बनाकर खाएं ये 4 भारतीय व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं अच्छे

अलसी के बीज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जिन्हें फ्लैक्ससीड भी कहा जाता है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। आमतौर पर लोग इसे सलाद या स्मूदी में डालते हैं, लेकिन इससे कई स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज ऐसे ही 4 पकवानों की रेसिपी जानते हैं, जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। इनका स्वाद भी बेहतरीन होता है।

#1 अलसी की रोटी अलसी की रोटी बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा, अलसी के बीज, नमक, हल्दी पाउडर और पानी चाहिए होगा। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, पिसे हुए अलसी के बीज, नमक और हल्दी पाउडर मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे दही या सब्जी के साथ खाएं।

#2 अलसी का हलवा अलसी का हलवा बनाने के लिए आपको सूजी, पिसे हुए अलसी के बीज, दूध, चीनी, घी और सूखे मेवे चाहिए। सबसे पहले घी गर्म करें और उसमें सूजी भूनें जब तक कि वह सुनहरी न हो जाए। अब इसमें दूध डालें और पकने दें। फिर इसमें चीनी मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाएं। अंत में पिसे हुए अलसी के बीज और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह हलवा पोषण से भरपूर और स्वादिष्ट होता है।

#3 अलसी की चटनी अलसी की चटनी बनाने के लिए आपको ताजा नारियल, पिसे हुए अलसी के बीज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक, नमक और नींबू का रस चाहिए। सबसे पहले नारियल को पीस लें और फिर उसमें पिसे हुए अलसी के बीज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक और नमक मिलाएं। इसे अच्छी तरह से पीसकर चिकना कर लें। अंत में इसमें नींबू का रस डालकर मिला लें। यह चटनी इडली या डोसा के साथ बहुत अच्छी लगती है।

