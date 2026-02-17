रोमेनिया के 4 अद्भुत किले, जिनकी भव्यता और सुंदरता देख आप हो जाएंगे मंत्रमुग्ध

रोमेनिया अपने ऐतिहासिक महलों और किलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये किले न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत हैं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी अहम हिस्सा हैं। यहां के किलों में घूमते हुए आपको पुराने समय की झलक मिलेगी और आप बहुत कुछ नया भी जान सकेंगे। आइए, रोमेनिया के 4 प्रमुख किलों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आपको अपनी यात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए।

#1 ब्रान किला ब्रान किला ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में स्थित सुंदर किला है, जिसे 'ड्रैकुला किला' भी कहा जाता है। इसकी वास्तुकला बेहद सुंदर है और यह 14वीं सदी में बना था। व्लाड द इम्पेलर की कहानी और उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। किले की दीवारें, खिड़कियां और छतें बहुत आकर्षक हैं। किले का निर्माण 1377 में हंगरी के राजा लुई प्रथम के आदेश पर, ब्रान दर्रे की सुरक्षा के लिए किया गया था।

#2 पेलिस महल पेलिस महल रोमेनिया के सबसे सुंदर महलों में से एक है, जो सिनाइया में कार्पेथियन पहाड़ों की तलहटी पर बना है। इसकी बनावट यूरोपीय शाही महलों जैसी दिखती है और इसे लोग 'फेरी तेल महल' नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण 19वीं सदी में हुआ था और इसे राजा कारोल प्रथम ने बनवाया था। यहां के बड़े हॉल, सुंदर बगीचे और पुराने समय के वस्त्रों का संग्रह इसे खास बनाते हैं।

#3 होरजिया किला होरजिया किला ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में स्थित एक और ऐतिहासिक स्थल है, जो देखने लायक है। इसे हंगेरियन राजा मैटियास कोरविन ने बनवाया था। यह किला अपनी विशाल बनावट और सुंदर सजावट के लिए जाना जाता है, जिसे देखने दूर-दूर से लोग यहां आते हैं। यहां के बड़े हॉल, बेहतरीन वास्तुकला और नक्काशी इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बना देती हैं। आपको एक बार यहां जरूर आना चाहिए और किले के इतिहास को जानना चाहिए।

