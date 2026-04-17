बेकिंग करते समय अंडे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें ये 4 खाद्य पदार्थ
क्या है खबर?
बेकिंग में अंडे का इस्तेमाल करना काफी आम है, क्योंकि यह मिश्रण को एकसार और गाढ़ा बनाता है। हालांकि, कुछ लोग अंडे खाने से परहेज करते हैं। ऐसे लोग अंडे के विकल्प ढूंढते हैं। अगर आप भी अंडे का सेवन नहीं करते हैं और बेकिंग के लिए इसके विकल्प की तलाश में हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। आज हम आपको बेकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 सामग्रियां बताएंगे, जिनसे अंडे की कमी महसूस नहीं होगी।
#1
दही
दही में प्रोटीन और वसा दोनों होते हैं, जो बेकिंग के लिए जरूरी होते हैं। जब आप एक अंडे के बराबर दही का इस्तेमाल करते हैं तो यह मिश्रण को गाढ़ा करने और उसे एकसार बनाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त दही से बेक की गई चीजें नरम और रसीली भी बनती हैं। आप दही को केक, कुकीज और अन्य बेक्ड व्यंजनों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
सेब की प्यूरी
सेब की प्यूरी न केवल मिठाइयों में मिठास लाती है, बल्कि यह मिश्रण को भी एकसार और गाढ़ा बनाती है। एक अंडे के बराबर सेब की प्यूरी इस्तेमाल करने से बेकिंग व्यंजन का स्वाद भी बढ़ जाता है और यह उन्हें नरम और रसीला बना देती है। सेब की प्यूरी केक, कुकीज और अन्य बेक्ड व्यंजनों में इस्तेमाल की जा सकती है। इससे एक खास स्वाद भी मिल जाता है।
#3
केला
केले में प्राकृतिक मिठास होती है, जो बेकिंग के लिए बहुत उपयोगी होती है। एक पके केले को मैश करके एक अंडे के बराबर इस्तेमाल करने से बेक किये हुए में मिठास आती है और यह उन्हें नरम भी बनाता है। केले की प्यूरी केक, पैनकेक और अन्य मीठे डेजर्ट में आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। इससे आपके बेकिंग व्यंजनों में सेहतमंद तत्व मिलते हैं और स्वाद में भी इजाफा हो जाता है।
#4
अलसी का पाउडर
अलसी को पीसकर उसका पाउडर बनाया जा सकता है, जिसे अलसी का आटा कहते हैं। इसे पानी में मिलाकर एक अंडे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिश्रण को गाढ़ा करने और उसे एकसार बनाने में मदद करता है। अलसी के पाउडर में फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। आप इसे कुकीज, ब्रेड और अन्य बेक्ड व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं।