साल 2026 में आएंगे ये लंबे सप्ताहांत, घूमने की बनाई जा सकती है योजना 

नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है और नए साल के पहले दिन कई लोग तरह-तरह के संकल्प लेते हैं। अगर आप घूमना पसंद करते हैं और नए साल के लिए आपका संकल्प है कि आप ज्यादा से ज्यादा घूमें तो आपको बता दें कि साल 2026 में 10 से अधिक लंबे सप्ताहांत आने वाले हैं। इन लंबे सप्ताहांत पर आप मजे से अपने घूमने के संकल्प को पूरा कर सकते हैं।

पहला और तीसरा महीना जनवरी और मार्च में बनाएं घूमने की योजना जनवरी: 23 जनवरी (शुक्रवार) को छुट्टी लें। इसके बाद 24 जनवरी को शनिवार और 25 जनवरी को रविवार है, जबकि 26 जनवरी (सोमवार) को गणतंत्र दिवस है। इस लंबे सप्ताहांत पर आप घूमने की योजना बना सकते हैं। मार्च: 28 फरवरी को शनिवार और 01 मार्च को रविवार है, जबकि 02 (सोमवार) और 03 (मंगलवार) मार्च को आप ऑफिस से लीव ले सकते हैं। इसके बाद 04 मार्च (बुधवार) को होली के त्योहार की छुट्टी होगी।

चौथा और पांचवा महीना अप्रैल और मई में भी आएंगे लंबे सप्ताहांत अप्रैल: 03 अप्रैल (शुक्रवार) को गुड फ्राइडे है। इसके बाद 04 अप्रैल को शनिवार और 05 अप्रैल को रविवार है। इन तीन दिनों में भी आप कहीं घूमने जा सकते हैं। मई: 01 मई (शुक्रवार) को बुद्ध पूर्णिमा है। इसके बाद 02 मई को शनिवार और 03 मई को रविवार पड़ रहा है। आप चाहें तो 04 मई (सोमवार) को ऑफिस से लीव लेकर इसे एक लंबा सप्ताहांत बना सकते हैं।

आठवां महीना अगस्त में आएंगे 2 लंबे सप्ताहांत 1) 14 अगस्त (शुक्रवार) को ऑफिस से लीव ले लें क्योंकि इसके बाद 15 अगस्त (शनिवार) को स्वतंत्रता दिवस है, जबकि 16 अगस्त को रविवार है। इस अवसर पर आप राजस्थान या गुजरात जैसी खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं। 2) 28 अगस्त (शुक्रवार) को रक्षाबंधन है, जबकि 29 अगस्त को शनिवार है और 30 अगस्त को रविवार है। इसके बाद आप 31 अगस्त (सोमवार) की छुट्टी लेकर आप इसे भी अच्छा-खासा लंबा सप्ताहांत बना सकते हैं।

10वां महीना अक्टूबर में भी आएंगे 2 लंबे सप्ताहांत 1) 02 अक्टूबर (शुक्रवार) को गांधी जयंती है, फिर 03 अक्टूबर को शनिवार और 04 अक्टूबर को रविवार है। आप चाहें 05 अक्टूबर (सोमवार) को छुट्टी लेकर इस सप्ताहांत को और लंबा बना सकते हैं। 2) 17 अक्टूबर को शनिवार और 18 अक्टूबर को रविवार है, जबकि 19 अक्टूबर (सोमवार) को आप ऑफिस की लीव ले सकते हैं। इसके बाद 20 अक्टूबर (मंगलवार) को दशहरा है। इस मौके पर आप किसी ठंडी जगह पर घूमने की योजना बना सकते हैं।