मस्क के आरोपों पर भारत का करारा जवाब, श्रीधर वेंबू ने बताया टेलीकॉम क्रांति का सच

हाल ही में, एलन मस्क ने भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि वह स्टारलिंक को मंजूरी देने में बेवजह देरी कर रही है। हालांकि, सरकार ने इस पर साफ कहा है कि चाहे वह स्टारलिंक हो, रिलायंस जियो हो, वनवेब हो या फिर अमेजन – सभी कंपनियों के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ-साफ कहा कि लाइसेंस देने की पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी और निष्पक्ष है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम हर आवेदक के साथ समान व्यवहार करते हैं।" इसका मतलब है कि किसी को भी खास तरजीह नहीं दी जाती, बल्कि सबके लिए एक ही नियम और एक जैसा मौका होता है।