मस्क के आरोपों पर भारत का करारा जवाब, श्रीधर वेंबू ने बताया टेलीकॉम क्रांति का सच
जोहो के सह-संस्थापक और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेंबू ने एलन मस्क को करारा जवाब दिया है। मस्क ने शिकायत की थी कि उनकी कंपनी स्टारलिंक को भारत में कड़े नियमों का सामना करना पड़ रहा है।
वेंबू ने भारत के टेलीकॉम बाजार की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि हमारे देश में टेलीकॉम बाजार में कड़ी टक्कर है, जिसकी वजह से डेटा के दाम बहुत कम रहते हैं और कोई एक कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर पाती। इसका बहुत बड़ा श्रेय रिलायंस जियो जैसी कंपनियों को जाता है, जिन्होंने बाजार में आकर सब कुछ बदल दिया।
सिंधिया बोले - सभी आवेदकों के साथ एक जैसा व्यवहार
हाल ही में, एलन मस्क ने भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि वह स्टारलिंक को मंजूरी देने में बेवजह देरी कर रही है। हालांकि, सरकार ने इस पर साफ कहा है कि चाहे वह स्टारलिंक हो, रिलायंस जियो हो, वनवेब हो या फिर अमेजन – सभी कंपनियों के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ-साफ कहा कि लाइसेंस देने की पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी और निष्पक्ष है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम हर आवेदक के साथ समान व्यवहार करते हैं।" इसका मतलब है कि किसी को भी खास तरजीह नहीं दी जाती, बल्कि सबके लिए एक ही नियम और एक जैसा मौका होता है।