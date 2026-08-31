जिरकपुर में रक्षाबंधन पर मौत सड़क हादसे, महिला समेत 2 की मौत

रक्षाबंधन के जश्न का माहौल अचानक मातम में बदल गया। शुक्रवार को पंजाब के जिरकपुर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

पहली घटना में, निर्मला यादव (उम्र 35 साल) अपने बेटे के साथ रिश्तेदारों से मिलने जा रही थीं। रास्ते में अचानक एक ऑटो-रिक्शा ने मोड़ लिया और ब्रेक लगाया, जिससे उनकी मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। टक्कर लगने से निर्मला सड़क पर गिर पड़ीं और पीछे से आ रही एक बस ने उन्हें कुचल दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।