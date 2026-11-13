केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध 5 साल और बढ़ाया

अधिसूचना के मुताबिक, "IRF को पहली बार 17 नवंबर, 2016 को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया था और बाद में 15 नवंबर, 2021 को रोक बढ़ा दी गई थी। गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट, 1967 के सेक्शन 6 के सब-सेक्शन (1) के तहत, रोक की अवधि 14 नवंबर को खत्म होनी थी।"

अधिसूचना में नाइक पर धर्म के आधार पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और युवाओं को आतंकवादी काम के लिए उकसाने का आरोप है।