तिरुपति में चुनावी घमासान, मेयर नामांकन के लिए नेता को फांदनी पड़ी दीवार

YSRCP का कहना है कि पुलिस द्वारा सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, TDP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उनके उम्मीदवार को लगातार रोका। ऐसे ही हालात दूसरे कई इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं।

YSRCP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी अब अतिरिक्त सुरक्षा और केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दे रहे हैं। वहीं, TDP ने किसी भी गड़बड़ी से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि सभी को नामांकन दाखिल करने का बराबर मौका मिल रहा है।