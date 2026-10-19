तिरुपति में चुनावी घमासान, मेयर नामांकन के लिए नेता को फांदनी पड़ी दीवार
तिरुपति में बड़ा हंगामा हो गया है। YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के वासु यादव को अपना मेयर पद का नामांकन दाखिल करने के लिए सचमुच दीवार चढ़नी पड़ी।
यह सारा ड्रामा तब शुरू हुआ जब YSRCP ने आरोप लगाया कि यादव की पहली कोशिश के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके कागजात छीन लिए और कुछ अज्ञात लोगों ने मीडियाकर्मियों के साथ बदसलूकी की। इससे साफ पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में नगर निकाय चुनावों से पहले माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया है।
YSRCP ने केंद्रीय बलों की मांग की, TDP ने आरोपों से इनकार किया
YSRCP का कहना है कि पुलिस द्वारा सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, TDP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उनके उम्मीदवार को लगातार रोका। ऐसे ही हालात दूसरे कई इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं।
YSRCP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी अब अतिरिक्त सुरक्षा और केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दे रहे हैं। वहीं, TDP ने किसी भी गड़बड़ी से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि सभी को नामांकन दाखिल करने का बराबर मौका मिल रहा है।