यूट्यूबर मीनू राज के घर 20 हथियारबंद बदमाशों का तांडव, पूरा परिवार घायल
लेखन भारत शर्मा
यूट्यूबर मीनू राज प्रजापत के घर पर राजस्थान के सारनवास गांव में शाम करीब 6 बजे 20 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे मीनू और उनका पूरा परिवार घायल हो गया। दरअसल, यह हमला तब हुआ जब पास के बाजरा थ्रेशर से निकलने वाले कचरे को लेकर उनकी जमीन पर एक पुराना विवाद अचानक बढ़ गया था।
प्रजापत ने वीडियो साझा किए, परिवार अस्पताल में भर्ती
हमले के बाद प्रजापत ने ऑनलाइन वीडियो शेयर किए, जिनमें उन्होंने हमले के बाद की तस्वीरें और हालात दिखाए। साथ ही, उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। उनके परिवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।