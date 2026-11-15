यूट्यूबर मीनू राज के घर 20 हथियारबंद बदमाशों का तांडव, पूरा परिवार घायल

यूट्यूबर मीनू राज प्रजापत के घर पर राजस्थान के सारनवास गांव में शाम करीब 6 बजे 20 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे मीनू और उनका पूरा परिवार घायल हो गया। दरअसल, यह हमला तब हुआ जब पास के बाजरा थ्रेशर से निकलने वाले कचरे को लेकर उनकी जमीन पर एक पुराना विवाद अचानक बढ़ गया था।