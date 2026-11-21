मुंबई के BKC स्थित मेटा कार्यालय में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यालय की इमारत के शीशे पर 'RSS का बेटा मेटा' जैसे नारे लिख दिए और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्टर भी जलाया।

इस मामले में मुंबई पुलिस ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष जीना सबरीन समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 15-20 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

कुछ लोगों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया है।