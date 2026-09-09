उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी योजना, 1,051 करोड़ रुपये से मथुरा-वृंदावन बनेंगे अयोध्या जैसे दिव्य धाम

उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी योजना, 1,051 करोड़ रुपये से मथुरा-वृंदावन बनेंगे अयोध्या जैसे दिव्य धाम
मथुरा और वृंदावन को 1,051 करोड़ रुपये का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हें अयोध्या की तरह ही बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। इस योजना के तहत 540 करोड़ रुपये की 62 परियोजनाओं का तो उद्घाटन हो चुका है। वहीं, 437 करोड़ रुपये से ज्यादा की 167 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। इन सभी से इन शहरों की खूबसूरती और पहचान बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी फायदा होगा।
मथुरा-वृंदावन का बुनियादी ढांचा और 72 करोड़ रुपये का सीधा भुगतान
यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन तक नया चार लेन का हाईवे बनने से सफर सुहाना होगा और ट्रैफिक जाम की दिक्कत भी कम होगी। यमुना नदी पर एक नया दो लेन का पुल भी बनाया जा रहा है, जिससे अस्पताल और बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए और भी सड़कें और एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अलग-अलग आवास योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 72 करोड़ रुपये सीधे भेज दिए गए हैं। आने वाले समय में वृंदावन में रोपवे, बड़े पार्किंग स्थल, एक विशाल 'सिटी फॉरेस्ट' और नए सांस्कृतिक केंद्र भी देखने को मिलेंगे। ये सब मिलकर मथुरा और वृंदावन को और भी खास पर्यटन स्थल बना देंगे।