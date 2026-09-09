उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी योजना, 1,051 करोड़ रुपये से मथुरा-वृंदावन बनेंगे अयोध्या जैसे दिव्य धाम

यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन तक नया चार लेन का हाईवे बनने से सफर सुहाना होगा और ट्रैफिक जाम की दिक्कत भी कम होगी। यमुना नदी पर एक नया दो लेन का पुल भी बनाया जा रहा है, जिससे अस्पताल और बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए और भी सड़कें और एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अलग-अलग आवास योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 72 करोड़ रुपये सीधे भेज दिए गए हैं। आने वाले समय में वृंदावन में रोपवे, बड़े पार्किंग स्थल, एक विशाल 'सिटी फॉरेस्ट' और नए सांस्कृतिक केंद्र भी देखने को मिलेंगे। ये सब मिलकर मथुरा और वृंदावन को और भी खास पर्यटन स्थल बना देंगे।