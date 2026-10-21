मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंबुलेंस के लिए रुकवाया दशहरा जुलूस

ऑनलाइन कई लोग योगी आदित्यनाथ के इस तुरंत लिए गए फैसले की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने इसे नेतृत्व और संवेदना का एक शानदार उदाहरण बताया है।

जिस तरह सभी लोगों ने एक साथ मिलकर रीति-रिवाजों से ऊपर उठकर किसी की जान बचाने को प्राथमिकता दी, वह बात सबको बहुत पसंद आई। इसी वजह से इस साल का यह उत्सव कई लोगों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।