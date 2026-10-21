मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंबुलेंस के लिए रुकवाया दशहरा जुलूस
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गोरखपुर में विजयदशमी की शोभायात्रा चल रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ रोक दिया ताकि एक एंबुलेंस भीड़ के बीच से निकल सके।
यह पारंपरिक आयोजन गोरखनाथ मंदिर से आगे बढ़ रहा था। तभी एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया और योगी आदित्यनाथ ने सुनिश्चित किया कि जरूरतमंद मरीज को जरा भी देरी न हो।
योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की ऑनलाइन तारीफ
ऑनलाइन कई लोग योगी आदित्यनाथ के इस तुरंत लिए गए फैसले की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने इसे नेतृत्व और संवेदना का एक शानदार उदाहरण बताया है।
जिस तरह सभी लोगों ने एक साथ मिलकर रीति-रिवाजों से ऊपर उठकर किसी की जान बचाने को प्राथमिकता दी, वह बात सबको बहुत पसंद आई। इसी वजह से इस साल का यह उत्सव कई लोगों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।