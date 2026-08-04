राम मंदिर चंदा घोटाला: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मामले में किसी साधु के शामिल न होने का दावा
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चंदा घोटाले पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में किसी भी साधु को शामिल नहीं पाया गया है। विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी पड़ताल में किसी साधु-संत के शामिल होने का कोई सबूत नहीं पाया है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गायब हुए चंदे से जुड़े बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी है।
योगी ने SP और कांग्रेस पर लगाया बदनाम करने का आरोप
मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दल इस घोटाले के बहाने उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन दलों के ये कदम 'भारत रत्न' बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की भावनाओं का अपमान है। इसके साथ ही उन्होंने सपा पर विधानसभा में असली मुद्दों पर बहस से बचने का आरोप भी लगाया।