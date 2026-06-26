योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चंदा गबन मामले में अहम बयान दिया है

योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चंदा गबन मामले में दिया अहम बयान, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 02:08 pm Jun 26, 202602:08 pm

क्या है खबर?

अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़े चंदे के गबन के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सनातन मूल्यों और जन आस्था का शोषण करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया है। यही कारण है कि विशेष जांच दल (SIT) के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद तत्काल कार्रवाई शुरू की गई है।