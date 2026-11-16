उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत हुई स्वयं गणना की शुरुआत
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में 2027 की जनगणना के लिए स्व-गणना के चरण की शुरुआत की। यह पहल 16 से 30 नवंबर तक चलेगी। इसका मकसद अलग-अलग समुदायों की सही जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि सरकार की भविष्य की योजनाएं लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि अभी सही डाटा मिलने से भविष्य में सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी ने मुसहर समुदाय को शामिल करने पर जोर दिया
मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि मुसहर समुदाय जैसे कई समूह पहले डेटा की कमी के कारण सरकारी मदद से वंचित रह गए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि इस बार कोई भी पीछे न छूटे। स्व-गणना पूरी होने के बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक सभी 75 जिलों में घर-घर जाकर लोगों की गिनती की जाएगी। खासकर दूरदराज और पिछड़े इलाकों में इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी को भी मदद चाहिए तो उसके लिए एक हेल्पलाइन भी रखी गई है।