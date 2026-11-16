उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत हुई स्वयं गणना की शुरुआत

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि मुसहर समुदाय जैसे कई समूह पहले डेटा की कमी के कारण सरकारी मदद से वंचित रह गए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि इस बार कोई भी पीछे न छूटे। स्व-गणना पूरी होने के बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक सभी 75 जिलों में घर-घर जाकर लोगों की गिनती की जाएगी। खासकर दूरदराज और पिछड़े इलाकों में इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी को भी मदद चाहिए तो उसके लिए एक हेल्पलाइन भी रखी गई है।