उत्तर प्रदेश में 4.60 लाख छात्रों को मिले 148 करोड़ रुपये, मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 4.60 लाख गरीब छात्रों के बैंक खातों में सीधे 148 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी है। ये छात्रवृत्तियां 9वीं और 10वीं कक्षा के साथ-साथ अन्य पाठ्यक्रम के लिए हैं। इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी शिक्षा में रुकावट न बने। इस मौके पर आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की पढ़ाई-लिखाई में मदद करने के लिए गंभीर है।
मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
इसके अलावा, एक और अच्छी खबर है। अगले महीने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पढ़ रही उन मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है। 'प्रोजेक्ट अलंकार' के तहत 2,300 से ज्यादा स्कूलों को नई प्रयोगशाला और पुस्तकाल मिले हैं। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है ताकि नतीजे जल्दी आ सकें। छात्रवृत्ति की रकम भी अब सीधे छात्रों के खातों में पहुंच रही है, जिससे उन्हें ज्यादा सुविधा और पारदर्शिता मिल रही है।