उत्तर प्रदेश में 4.60 लाख छात्रों को मिले 148 करोड़ रुपये, मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी

उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 4.60 लाख गरीब छात्रों के बैंक खातों में सीधे 148 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी है। ये छात्रवृत्तियां 9वीं और 10वीं कक्षा के साथ-साथ अन्य पाठ्यक्रम के लिए हैं। इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी शिक्षा में रुकावट न बने। इस मौके पर आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की पढ़ाई-लिखाई में मदद करने के लिए गंभीर है।