उत्तर प्रदेश में त्योहारों को लेकर सरकार सतर्क, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि त्योहारों के दौरान हर जगह कड़ी निगरानी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए बाजारों और धार्मिक जगहों पर चौबीसों घंटे पुलिस तैनात रहेगी।

अफवाहें फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नज़र बनी रहेगी। पटाखे सिर्फ तय की गई खुली जगहों पर ही बेचे जाएंगे, ताकि किसी तरह का खतरा न हो। बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं भी बिना किसी रुकावट के लोगों को मिलती रहें, ताकि सब लोग सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकें।