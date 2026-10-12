दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार, योगेश सिंह लगातार दूसरी बार बने कुलपति

कुलपति योगेश की दोबारा वापसी दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में 2023 में हुए बदलाव की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। इस बदलाव के बाद अब कुलपतियों को लगातार 2 बार कार्यकाल संभालने की छूट मिल गई है।

अगर वे अपना यह कार्यकाल पूरा करते हैं, तो वे साल 2031 तक इस पद पर बने रहेंगे।

योगेश अपने मजबूत नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का नेतृत्व किया है और वे नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (दिल्ली) के निदेशक भी रह चुके हैं।