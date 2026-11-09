नोएडा हवाई अड्डे के पास बनेगा जेवर एयरोट्रोपोलिस

जेवर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का पूरा इलाका एक दमदार आर्थिक केंद्र बनने वाला है।

इस योजना के तहत कमर्शियल जगहें, टेक हब, लॉजिस्टिक्स पार्क, होटल और रहने की जगहें सब एक ही जगह पर होंगी। इसका मकसद उत्तर प्रदेश को बिजनेस और नए आइडियाज का बड़ा ठिकाना बनाना है।