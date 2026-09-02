यासीन मलिक ने 1990 के हत्याकांड से किया इनकार, फिर खुद के लिए क्यों मांगी मौत?

फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद मलिक ने दलील दी कि वे इस हत्या की योजना नहीं बना सकते थे। उन्होंने बताया कि वारदात से कुछ दिन पहले वे गंभीर चोटों के कारण कोमा में थे।

मलिक ने खुद को इस अपराध से जोड़ने वाले सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने सरला भट्ट को "एक बेकसूर नागरिक" बताया। उनका कहना था कि मुकदमे में हिस्सा न लेने का मतलब यह नहीं है कि वे अपना गुनाह कबूल करते हैं। एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए, मलिक ने अब मौत की सजा की मांग की है, जबकि पहले उन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया था।