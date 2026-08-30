NEET-PG: तैयारी कर रही डॉक्टर यशस्विता की मौत, चिट्ठी से खुला डिप्रेशन का राज

यशस्विता के कमरे से मिली एक चिट्ठी में लिखा था कि वह इंटरमीडिएट के दिनों से ही डिप्रेशन से जूझ रही थीं। हालांकि, उन्होंने अपनी परेशानी के लिए परीक्षा को जिम्मेदार नहीं ठहराया था।

शनिवार सुबह उनकी अपने पिता से बात हुई थी और उनके पिता उन्हें परीक्षा दिलाने ले जाने वाले थे। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हॉस्टल के कर्मचारियों के साथ-साथ यशस्विता के संपर्क में आए लोगों से भी पूछताछ कर रही है।