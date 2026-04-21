पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चलते केरल से हुआ हजारों मजदूरों का पलायन, ठप पड़े उद्योग-धंधे देश Apr 21, 2026

केरल में निर्माण, खेती-बाड़ी और प्लाईवुड जैसे जरूरी क्षेत्रों में अचानक काम धीमा पड़ गया है। इसकी वजह है हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों का अपने घर लौटना। ये मजदूर पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, जो 23 और 29 अप्रैल को होने हैं। इससे पहले 9 अप्रैल को असम में वोटिंग हो चुकी है। कई मजदूरों को चिंता थी कि अगर वे केरल में ही रहते, तो वोटर लिस्ट में हाल ही में हुए बदलावों के कारण शायद वोट नहीं दे पाते।