दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं का घेराव, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर बवाल

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति समेत कई महिला और छात्र संगठनों ने मिलकर इस प्रदर्शन का आयोजन किया था। आयोजकों ने बताया कि उनके पास ऐसे वीडियो, तस्वीरें और लोगों के निजी बयान हैं, जिनसे कथित यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा की घटनाओं की पुष्टि होती है।

उन्होंने चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की। साथ ही, उन्होंने जाति और लिंग आधारित दुर्व्यवहार के लगातार बढ़ते मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं और लैंगिक रूप से विविध लोगों को बिना किसी डर के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में शामिल होने का पूरा अधिकार है।