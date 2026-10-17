दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं का घेराव, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर बवाल
शनिवार को महिला समूह दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हुए। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ हुए हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिस पर लगे कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोपों का कड़ा विरोध किया।
इन समूहों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं, ट्रांसजेंडर और गैर-बाइनरी लोगों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की, साथ ही अधिकारियों से इस मामले में जवाबदेही तय करने को कहा।
आयोजकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति समेत कई महिला और छात्र संगठनों ने मिलकर इस प्रदर्शन का आयोजन किया था। आयोजकों ने बताया कि उनके पास ऐसे वीडियो, तस्वीरें और लोगों के निजी बयान हैं, जिनसे कथित यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा की घटनाओं की पुष्टि होती है।
उन्होंने चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की। साथ ही, उन्होंने जाति और लिंग आधारित दुर्व्यवहार के लगातार बढ़ते मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं और लैंगिक रूप से विविध लोगों को बिना किसी डर के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में शामिल होने का पूरा अधिकार है।