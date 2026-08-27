ट्रेन में 'महिला संगीत' ने मचाया धमाल, वीडियो वायरल होते ही छिड़ी नई बहस
देश
27 अगस्त को कुछ महिलाओं ने अपनी सामान्य ट्रेन यात्रा को एक मजेदार महिला संगीत कार्यक्रम में बदल दिया। उन्होंने ट्रेन के डिब्बे को गानों और तालियों से गुलजार कर दिया। महिलाएं तो मौज-मस्ती कर रही थीं, लेकिन उनके शोर से दूसरे यात्रियों को दिक्कत होने लगी। ऐसे में, रेलवे के एक कर्मचारी ने उनसे विनम्रता से आवाज कम करने को कहा।
ट्रेन के वीडियो ने छेड़ी बहस
ट्रेन से उतारे जाने को लेकर कुछ मजाकिया बातें हुईं, जिसके बाद महिलाएं अपनी आवाज धीमी करने को तैयार हो गईं। इस पूरे वाकये का एक वीडियो X पर साझा किया गया, जिसने देखते ही देखते एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग इस अचानक हुए जश्न को खूब पसंद कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सार्वजनिक जगहों पर सभी यात्रियों के आराम के लिए शांति बनाए रखनी चाहिए।