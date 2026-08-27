ट्रेन में 'महिला संगीत' ने मचाया धमाल, वीडियो वायरल होते ही छिड़ी नई बहस

ट्रेन से उतारे जाने को लेकर कुछ मजाकिया बातें हुईं, जिसके बाद महिलाएं अपनी आवाज धीमी करने को तैयार हो गईं। इस पूरे वाकये का एक वीडियो X पर साझा किया गया, जिसने देखते ही देखते एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग इस अचानक हुए जश्न को खूब पसंद कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सार्वजनिक जगहों पर सभी यात्रियों के आराम के लिए शांति बनाए रखनी चाहिए।