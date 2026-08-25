उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सरकार का तोहफा, मुफ्त बस यात्रा होगी शुरू

इस योजना से राज्य सरकार पर 330 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई की जाएगी।

हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि 60 साल से अधिक उम्र की करीब 1 लाख महिलाएं रोजाना इन बसों का इस्तेमाल करती हैं। यह संख्या कुल यात्रियों का लगभग 33 प्रतिशत है।

मुफ्त यात्रा के लिए टिकट जारी करते समय आधार को उम्र की पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

इस कदम को 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महिला मतदाताओं को साधने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।