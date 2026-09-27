जयपुर: घर के बगीचे का खौफनाक रहस्य, लिव-इन पार्टनर फरार

किरण और प्रवेश करीब 2 महीने पहले ही प्रेस्टीज कॉलोनी के इस मकान में रहने आए थे। प्रवेश, किरण को अपनी पत्नी बताता था। आरोप है कि किरण की हत्या के बाद प्रवेश ने घर में ताला लगाया और वहां से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। साथ ही यह जानने की कोशिश भी की जा रही है कि इस खौफनाक वारदात की वजह क्या थी। पुलिस किरण के परिवार वालों से भी संपर्क साधने का प्रयास कर रही है।