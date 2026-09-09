अहमदाबाद: युवती की हादसे में मौत का मामला ऑनर किलिंग निकला, पिता-भाई ने रची साजिश

दरअसल, शहर के फतेहवाड़ी इलाके में रहने वाली 22 वर्षीय सोफिया की 12 अगस्त को एक कथित सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना में उसका भाई हाबिल भी घायल हो गया था।

हाबिल ने पुलिस को बताया था कि एक अज्ञात वाहन उनकी बाइक को टक्कर मारकर भाग गया, जिससे सोफिया की मौत हो गई।

पुलिस ने जांच शुरू की तो कथित घटनास्थल पर दुर्घटना के कोई संकेत नहीं मिले। CCTV फुटेज में भी कोई वाहन नहीं दिखा।