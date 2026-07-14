गरीब रथ में सांसें अटकीं, देर से पहुंची मदद: महिला की मौत पर ट्रेनों में डॉक्टर को लेकर उठे सवाल

ट्रेन स्टाफ ने यात्रियों को बताया कि ट्रेन करजन स्टेशन पर रुकेगी, जहां उनके लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है। हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही मिनटों में मदद पहुंचाई, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से सोशल मीडिया पर लोगों में काफी गुस्सा है। वे बेहतर आपातकालीन प्रोटोकॉल की मांग कर रहे हैं, साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर भारतीय ट्रेनों में मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं होता है?