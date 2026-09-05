बेंगलुरु में कर्ज न चुकाने पर महिला से हैवानियत, वीडियो बनाकर दी धमकी

बेंगलुरु में एक महिला के साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े उतारे गए क्योंकि वह कर्ज का ब्याज नहीं चुका पा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला ने रेशमा से 1 लाख रुपये और नसरत से 50 हजार रुपये का कर्ज लिया था। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह कर्ज की किस्तें चुका नहीं पा रही थी।

जब महिला ने पैसे देना बंद कर दिया, तो आरोप है कि नसरत ने उसे फोन करके काम और पैसे का लालच दिया। जब महिला नसरत के घर पहुंची, तो वहां कथित तौर पर सुहैल ने उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और इसे ऑनलाइन फैलाने की धमकी भी दी।