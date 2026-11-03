बेंगलुरु: गलत साइड पर गाड़ी चलाने से रोका तो महिला पर हमला, लोग मूकदर्शक बने रहे

बेंगलुरु में 30 साल की एक महिला पर एक जोड़े ने उस वक्त हमला कर दिया, जब उसने जिम से घर लौटते हुए उन्हें सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाने से रोका। इसके बाद, वह आदमी इत्तिमाडू में उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक उसका पीछा करते हुए गया और उसे हेलमेट और एक पेंट की बाल्टी से हमला कर घायल कर दिया।