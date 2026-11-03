बेंगलुरु: गलत साइड पर गाड़ी चलाने से रोका तो महिला पर हमला, लोग मूकदर्शक बने रहे
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बेंगलुरु में 30 साल की एक महिला पर एक जोड़े ने उस वक्त हमला कर दिया, जब उसने जिम से घर लौटते हुए उन्हें सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाने से रोका। इसके बाद, वह आदमी इत्तिमाडू में उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक उसका पीछा करते हुए गया और उसे हेलमेट और एक पेंट की बाल्टी से हमला कर घायल कर दिया।
बेंगलुरु में प्रत्यक्षदर्शियों की चुप्पी ने छेड़ी बहस
सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि उस वक्त आस-पास खड़े लोग, जिनमें सुरक्षा गार्ड भी शामिल था, मदद के लिए आगे नहीं आए।
कुछ निवासियों पर तो यह भी आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ हुई मारपीट पर ध्यान देने के बजाय, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई 'अभद्र भाषा' को मुद्दा बना लिया।