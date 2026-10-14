मौसम विज्ञान संगठन का भीषण अलर्ट, 2027 तक होगा अल नीनो का 'कहर'
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इस साल 'अल नीनो' खूब चर्चा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का कहना है कि प्रशांत महासागर का तापमान दिसंबर 2026 तक अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है।
इसका मतलब यह हो सकता है कि भारत में सर्दियों की बारिश कम होगी. यह खबर अच्छी नहीं है, खासकर तब जब देश के कई इलाकों में पहले से ही पानी की किल्लत है।
अल नीनो फरवरी 2027 तक रहने का अनुमान
अल नीनो के कम से कम फरवरी 2027 तक बने रहने की उम्मीद है। यह अब तक के सबसे ताकतवर अल नीनो में से एक हो सकता है।
भारत पहले ही मानसून में 12.6 प्रतिशत कम बारिश का सामना कर चुका है। तमिलनाडु जैसे राज्य तो आने वाली बारिश पर बहुत निर्भर करते हैं। अगर सूखा ऐसे ही बना रहा, तो पानी की कमी और किसानों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में, अगले कुछ महीनों में क्या होगा, इस पर सबकी नज़रें टिकी हैं।