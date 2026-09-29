मानसून की विदाई: देश के जलाशयों में 70 प्रतिशत पानी, गहरा सकता है जल संकट

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य खास तौर पर मुश्किल में हैं। पिछले साल जहां इनके जलाशयों में 87.25 प्रतिशत पानी था, वहीं इस बार ये आधे ही भरे हैं। गुजरात भी पानी की कमी झेल रहा है, वहां आधे से ज्यादा बांधों में 50 प्रतिशत से भी कम पानी है। अब तक देश में सामान्य से करीब 23 प्रतिशत कम बारिश हुई है। मानसून सीजन खत्म होते-होते कई पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी सीजनल कमी लगभग 25 प्रतिशत दर्ज की गई है।